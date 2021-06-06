Koronavirüsü yendikten sonra Miyofasiyal Ağrı Sendromu teşhisi konan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sekiz yaşındaki Toprak Kılınç, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Koronavirüsle mücadelesini yenmesine rağmen MAS nedeniyle hayatını kaybeden Toprak Kılınç, pandeminin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. MAS belirtileri, riskli kişiler ve nasıl ortaya çıktığıyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklama yapan Prof.Dr. Vefik Arıca, "Miyofasiyal Ağrı Sendromu'nda ağrılar o kadar şiddetli ve dayanılmazdır ki muayene yapmak bile çok zordur" dedi.