Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Marmara Denizi’ni tamamen kaplaması sebebiyle günlerdir konuşuluyor. Müsilajı temizlemek için başlatılan seferberlik sonuç verdi ancak müsilajla ilgili birçok konu merak uyandırdı. Müsilaj görüntüleri sonucu ortaya çıkan 'Müsilaj deniz canlılarını nasıl etkiledi?’, ‘Müsilajlı denizden çıkan balık yenir mi?’ ve ‘Müsilajla temas edenleri bekleyen riskler neler?’ soruları yanıt buldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nurçin Killi, müsilajın denizdeki etkilerini, Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever ise müsilajın sebep olacağı cilt hastalıklarını sabah.com.tr'ye özel sıraladı.