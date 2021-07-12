Son dakika haberi… İstanbul'da ortaya çıkan bu manzara büyük tepki topladı. Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkan kişiler çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Bu skandal olay nedeniyle 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüntülerle ilgili "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz." açıklamasında bulundu.