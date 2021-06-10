İtalya Milli Futbol Takımı'nı yakından takip eden İtalyan gazeteciler, Türk Milli Takımı'nın iyi ve güçlü bir ekip olduğu görüşünde birleşirken, Türkiye-İtalya maçı için temkinli yorumlarda bulundu. Corriere della Sera Muhabiri Alessandro Bocci, "Avrupa Şampiyonası başka bir hikaye ve Türkiye güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, İtalya'nın bu gruptaki gerçek rakibi" açıklamasını yaparak A Milli takımdan övgüyle bahsetti. İşte İtalya'nın önde gelen spor muhabirlerinden Milli takım sözleri ve maçla ilgili analizleri…