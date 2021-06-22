EURO 2020'de sıfır çeken Milli Takım eleştirilerin hedefinde olmaya devam ediyor. Türkiye'nin turnuvadaki istatistikleri acı tablou ortaya döküyor. Üç maçta kalesinde toplam 63 şut gören Milliler, ikili mücadelelerin ise sadece %44'ünü kazanabildi! Koşu mesafelerinde de nal topladık. Taylan, Rıdvan ve Ozan Kabak bu kadar kötünün arasında süre alamadı. Milliler İtalya karşılaşmasında rakipten 5.5, Galler mücadelesinde 4.1, İsviçre maçında ise 3.7 kilometre daha az koştu. İşte Mill Takım'ın dikkat çeken istatistikleri…