Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın açıklanmasından sonra şimdi de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de forvete Serdar Dursun ve savunmaya da Steven Caulker takviyesi yapıldı. Fenerbahça'nin transfer gündeminde bir dönem Mesut Özil'in de Arsenal'den takım arkadaşı olan Sead Kolasinac var. Tecrübeli oyuncunun transfer için Mesut Özil'in devreye girdiği ortaya çıktı. İşte Sead Kolasinac transferinin detayları ve son transfer gelişmeleri…