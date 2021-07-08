Son dakika… Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Ghezzal savaşı sürüyor. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız için sarı-kırmızılı ekip devreye girdi ve oyuncuya teklifini iletti. Ghezzal'ın basında çıkan, "Galatasaray'ı reddeti Beşiktaş'a imza atacak" şeklindeki haberleri yalanlaması ise kafaları karıştırdı. Deneyimli yıldız Instagram hesabından ise siyah-beyazlılarla ilgili bilgileri ve fotoğrafları silmesi ise iddiaları bir nebze daha güçlendirdi. Galatasaray'la görüşen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş yöneticileriyle görüşmek için İstanbul'a gelecek.