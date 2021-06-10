Son dakika haberi: Avrupa'da futbolseverlerin gözü kulağı EURO 2020'ye çevrilmiş durumda. 11 Haziran Cuma akşamı, Türkiye ile İtalya arasında oynanacak mücadeleyle dev turnuva başlayacak. A Milli Takımımız; 27 maçtır yenilmeyen, son 8 müsabakasında ise kalesinde gol görmeyen İtalya'yı devirerek organizasyona müthiş bir başlangıç yapmak istiyor. Rakimiz İtalya ise EURO 2020'nin favorileri arasında yer alıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde Roma U-16 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, SABAH SPOR'dan Mehmet Özcan'a değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…