Son dakika haberi… A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya Merih Demiral (kendi kalesine), Immobile ve Insigne'nin golleriyle 3-0 gibi farklı bir skorla yenilerek turnuvaya kötü başladı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül karşılaşmayı ortaya konan futbolu eleştirdi. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç, teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…