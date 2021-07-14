Son dakika… Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-laciverli yönetim, deneyimli teknik adam Vitor Pereira'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, forvet bölgesi için 2 isim gündemde. Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, oyuncuların kulüplerinden haber bekliyor. Trabzonspor'un da istediği Sörloth'un, Kanarya'ya mesaj gönderdiği ve, "Leipzig beni gönderirse görüşebiliriz" dediği ifade edildi.