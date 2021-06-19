Transferin hızlı takımı Trabzonspor, sırasıyla Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı kadrosuna kattı. Sergilediği performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır'ı ise istenilen bonservis bedeli ödenmesi halinde satmayı planlayan bordo-mavililer, başarılı kalecinin alternatifini Süper Lig'de buldu. Trabzonspor'un, Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katmak istediği ve transferde teknik direktör Abdullah Avcı'nın bizzat devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar… | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)