Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadrosunu güçlendirmek, yeni sezona güçlü ve hazır bir şekilde girmek istiyor. Aboubakar'ın gitmesinden sonra forvet arayışlarını devam ettiren Beşiktaş'ta forvete Alex Teixeira, Diego Costa ve orta sahaya ise Fernando ve Kaan Ayhan gibi isimler ön planda. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ geçtiğimiz gün 2 forvet almak istediklerini canlı yayında ifade etmişti. Diego Costa'ya çok yakın olduğu belirtilen Diego Costa'ya en yüksek teklifi de veren Beşiktaş. İşte son Beşiktaş haberleri ve transferde öne çıkan isimler…