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7/24 Dinle Sesli Haber Konuya Göre Dinle Transfer Gündemi Beşiktaş Diego Costa'ya odaklandı! Alex Teixeira, Fernando ve Kaan Ayhan ile görüşülüyor... / 02.07.21
Transfer Gündemi

Transfer Gündemi

36 Bölüm | 49:11

Takımların güncel transfer durumlarını dinleyebileceğiniz podcastler...

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