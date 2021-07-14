Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasraray'da flaş gelişmeler yaşanıyor… Marcelo Saracchi'yle yolları ayıran Galatasaray, sol bek bölgesini ilk 11'de oynayacak bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt'la yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Transfer artık küçük pürüzlerin giderilmesine kaldı. İşte tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)