15 Temmuz'da uçaklarla kendi milletine ölüm yağdıran vatansız FETÖ'cülerin katlettiği en küçük şehitlerden biri olan Mutlu Can Kılıç'ın ailesi SABAH'a konuştu. Hasta yatağından fırlayarak darbecilere dur diyen Mutlu Can, sabaha karşı Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne atılan bomba ile şehadet şerbetini içti. Mutlucan Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç, mahkeme salonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bomba bırakan darbeci pilota, "Müslim Macit kalk ayağa ve gözlerimin içine bak" diye seslenmişti. Mutlu Can'ın şehit olmadan bir ay öncesinde şehit olacağını söyleyerek gün saydığını söyleyen acılı anne "acımız halen taze. Temmuz ayı silinsin istiyorum" dedi.