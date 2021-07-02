İstanbul'da ulaştıkları kişilere icra ve ihale yoluyla piyasa fiyatının yarısına araç satma vadeden ve 29 kişiyi dolandırıp 90 milyon lira vurgun yapan 24 kişilik çete çökertildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul, İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde'de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin elde ettikleri paralarla Tokat'ta hayvan çiftliği kurdukları belirlendi. Operasyonda şüphelilerle birlikte 275 büyükbaş hayvan, 473 küçükbaş hayvan, 107 bin lira para, 70 bin liralık çek çok sayıda telefon ve bilgisayara el konuldu. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.