İstanbul Pendik'te Faslı üniversite öğrencisi Chaimae H.(21) akşam saatlerinde cinsel saldırıya uğradı. 22 yaşındaki zanlı Mehmet R. önce gözaltına alındı. Ardından 'alkollüydüm, hatırlamıyorum' iddiasında bulununca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcı, "Serbest kalması suçu yaygınlaştırır. Gece yalnız yürüyen kadınların tedirgin olmasına yol açar" diyerek itiraz etti. Bunun üzerine şüpheli tutuklandı. Mahkeme, cinsel saldırı sanığına "Pişman değil" diyerek verdiği hapis cezasında indirim uygulamadı. İstinaf Mahkemesi de "vicdani kanı' başta olmak üzere birçok gerekçe ile cezayı onadı.