İzmir'de Karaburun Belediyesi geçtiğimiz günlerde ‘moloz dökmek yasaktır’ levhası astığı Manal Koyu’na bakan dere yatağını parke taşları ve molozlarla doldururken vatandaşa suçüstü yakalanmıştı. CHP’li belediye ikinci doğa katliamı Kırüstü mevkiinde yapılıyor. Belediyeye ait kamyonlar tonlarca toprağı doğaya bırakıyor. Bu durumu CİMER’e şikayet eden duyarlı vatandaş Birgül Zorbaz, “İkinci çevre felaketi bir an önce durdurulmalı. Tonlarca toprak kamyonlarla taşınıp buraya dökülüyor. Belediye her ne kadar yağmur suları için künk döşenecek dese de burada kocaman bir dağ oluştu” dedi.