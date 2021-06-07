Son günlerde Türkiye’nin gündeminde yer alan müsilaj adıyla da bilinen deniz salyası, canlılar üzerinde oluşturduğu tehlikeyle beraber merak konusu haline geliyor. Hal böyleyken “Deniz salyası (müsilaj) nedir, neden olur? Soruları yanıt aramaya başladı. Marmara Denizi’nde geçen sene sonundan itibaren yüzey ve derinleri adeta istila eden bu tehlike ciddi bir artış gösteriyor. Bu durum ise denizdeki canlıların yaşamlarını tehdit ediyor. Peki, Deniz Salyası nedir, müsilaj neden olur? İşte konuya dair detaylar ve son durum…