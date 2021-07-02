Son dakika haber: Elmalı davası Türkiye’nin gündemine oturdu… Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Uzman psikolog Deniz Karasapan'ın mahkemenin talebi üzerine çocuklarla görüşerek hazırladığı rapor, davanın görüldüğü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na yollandı. 12 Şubat 20121 tarihli raporda, "Babaannenin çocuklarda gözlemlediğini öne sürdüğü fiziksel ve psikolojik problemlerin olmadığı tespit edilmiş, çocuklar sorulduğunda da bu fiziksel sıkıntıları yaşamadıklarını beyan etmektedir" ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları…