HDP Diyarbakır İl binası önünde terör örgütünün ağına düşerek kandırılan evlatlarını kurtarabilmek için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın'ın oğlu Özkan ile anne Nadire Çakan'ın oğlu Muhammed'in 4 yıl önce Haftanin bölgesinde mağarada öldürüldükleri, terör örgütünün ailelerin tepkisinden korktuğu için bu iki ölümü 4 yıl boyunca gizlediği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret edeceği açıklamasından sonra terör örgütü PKK'nın her iki çocuğun da öldürüldüğünü duyurup provokasyon peşinde olması dikkat çekti.