İstanbul Ataşehir'de kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi tarafından gasp edilen Sibel Koçan aralarında çıkan arbede de silahlı saldırısı sonucu lüks otomobilinde hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz 3 gaspçının içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı alıp kaçtıkları öğrenildi. Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.