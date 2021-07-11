İzmir’de jandarma ekipleri 60 yaşındaki çiftçi Kamuran Güney cinayetini katil zanlısı Sait K.’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajdan yola çıkarak aydınlattı. Sait K. 7 Temmuz’daki paylaşımında, “Nazan Hançer bu tehdit mesajını gönderdikten bir süre sonra ne gariptir ki Kamuran Güney tarlasında ölü olarak bulunuyor” diye yazdı. Sait K. cinayeti Nazan Hançer işlemiş gibi gösterdi. Facebook paylaşımında konumunu İstanbul olarak gösteren Sait K. Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, diğer şüpheli T.Y. ise Kemalpaşa’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Sait K. ile T.Y. tutuklandı.