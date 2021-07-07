Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihçisi' olan Semavi Eyice'nin evindeki pahabiçilemez eserlerin sergilenmesi için Fatih Belediyesi tarafından bir köşk yapıldı. Ancak Eyice'nin üvey kızlarının evdeki tarihi eserleri 200 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı. Eserleri alan antikacı, farklı kişilerin parçaları ayrı ayrı satın aldığını belirtti. İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı ise "Tablo ve eşyaların satımıyla Prof. Dr. Semavi Eyice'nin manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu" diyerek Eyice'nin üvey kızlarına tepki gösterdi.