TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Marmara Denizi'nde görülen müsilajla ilgili numuneler aldıklarını belirterek, fiziksel, kimyasal ve toksikolojik analizleri içeren çalışmanın sonuçlarını hafta ortasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edeceklerini belirtti. Mandal, "Bölgeden müsilaj odaklı değişik numuneler aldık. Bu numunelerle ilgili olarak 2 grup çalışma yapılması istendi. Bunlardan bir tanesi bunun analizi. Hem fiziksel hem kimyasal hem de toksikolojik anlamda. Bu çalışmaların önemli bir kısmını tamamladık. Hafta ortasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teslim etmiş olacağız" dedi.