BDDK, geçen hafta, faizsiz ev veya otomobil edindiren 21 firmanın tasfiye sürecine alındığını açıkladı. Listede, Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ de yer aldı. Firmanın büyük bir saadet zinciri sisteminin parçası olduğu ortaya çıktı. Bundan 4 yıl öncesine kadar bir market zincirinde reyon görevlisi olan Mahmut B.'nin 2 milyon lira değeri olan bir Ferrari California marka araç aldığı görüldü. Binlerce kişiden yüz milyonlarca lira para toplayan SAS Holding’in yöneticisi Sibel Koçan geçen ay sokak ortasında öldürülmüş, eski eşi Süleyman Aydın ise cinayetten 2 saat sonra intihar etmişti. İşte son zamanların en büyük saadet zinciri vurgunundan bir tanesinin öyküsü…