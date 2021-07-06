Türkiye'nin mega projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli bir eşik daha geçildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı başladı. Köprünün 2 kule arasındaki orta açıklığına ilk mega tabliye blokunun montajı için ise son hazırlıklar yapılıyor. Gemiyle getirilecek mega tabliye blokunun montajı, vinç ile yukarı kaldırılarak yapılacak. 8 ay sonra hizmete açılması planlanan köprü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilebilecek.