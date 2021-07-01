AK Parti 5. Yargı Paketi'nde taciz ve ısrarlı takibe ceza verilmesini ilişkin önemli bir düzenlemeyi daha TBMM'ye getiriyor. Adalet Komisyonu Başkanı Ak Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, ısrarlı takibe ceza verilmemesine ilişkin düzenleme ile ilgili çalışmanın devam ettiğini, '5. Yargı Paketi'nde bu düzenlemenin yer alacağını açıkladı. SABAH'a önemli açıklamalarda bulunan Tunç, Elmalı davası ile ilgili, hatalı kararın düzeltilebileceği mekanizmaların olduğunu belirtti. Türkiye'nin çocuk istismarı suçuna en yüksek cezayı veren ülkelerden biri olduğunun altını çizen Tunç, "Çocukların sosyal çalışmacı eşliğinde verdiği ifadeler, çizdikleri resimler, oradaki hal ve hareketleri, oradaki uzmanların çocukların psikolojisi ile ilgili görüşleri hepsi somut delile girer. Dolayısıyla somut delil şartı bakımından eğer mahkeme somut delil yok demişse o karar hatalı bir karar olur" dedi.