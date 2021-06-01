Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak Ekim 2020’de tespit edilen B.1.617 isimli yeni tip koronavirüsün varyasyonu olan Hindistan mutasyonunun hızlı yayılabileceği konusunda endişe duyduğunu ilk defa açıkladı. İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılmaya devam eden 3 Hindistan varyantından birisi olan B.1.617.2 varyantı şuan en yaygın görülen varyant. Hint mutasyonu tüm dünyada “Endişe varyantı” olarak değerlendirmeye başlandı ve gerekli önlemleri alınmaya başlandı. Konuyla ilgili sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vefik Arıca, Hindistan varyantının yeni belirtilerini de sıraladı.