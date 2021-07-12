Dilinden "yandaş ve besleme medya oluşumuna karşıyız" sözlerini eksik etmeyen, sık sık ana akım medyaya "İktidara yakın medyaya el koyacağız" tehditleri savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin algı oyunu belgelerle bozuldu. CHP'li belediyeler, Ocak-Aralık 2020 arası CHP medyasını reklama boğarken, CHP yanlısı medya kamu kaynaklarından büyük reklam paralarıyla zengin edildi. Ana akım medyaya "yandaş medya" suçlamasıyla sadece devlet imkanlarından desteklendiği iftirasını atan CHP ve medyasının, kendi elindeki belediyelerin kamu kaynaklarıyla ulusal baskıda 50 bin tirajı bile zor gören, etkisiz ve okunmayan gazetelere reklam yağdırdığı, ana akım gazetelerin ise yok sayıldığı verilerle ortaya çıktı.