Son dakika haberi: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının ardından kırmızı bültenle aranan, örgütün 2 numarası ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da gözaltına alındı. Yaklaşık 3,5 yıldır hakkında yakalama kararı olan ağabey Aydın ilk kez Bursa'da ifade verdi. Dahası ifadesinde sorumluluğu kardeşine yükledi. "İş yerinin sorumlusu kardeşim Mehmet Aydın. Detaylı bilgiye kardeşim sahip, benim bilgim yok. Şikayetlerin muhatabı ben değilim" diye kendini savunan Fatih Aydın'ın ifadesinin detaylarına SABAH ulaştı.