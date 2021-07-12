FETÖ, AK Parti'nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinden yüzde 49 oy oranıyla yeniden iktidara gelmesinin ardından ihanet girişimine karar verdi. Elebaşı Gülen'in talimatının ardından sivil imamların öncülüğünde Türkiye'nin birçok noktasında, darbe girişimi için hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda, ihanet girişimini Akıncı Üssü'nde yönetecek üst düzey mahrem imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş, darbeye hazırlık kapsamında yurt dışı seyahatlerine başladı. Görüşmelerde, darbe girişimi sırasında hangi birliklerin kullanılacağı, alıkonulacak askerler, sevk edilecek özel birlikler ve ele geçirilecek kamu kurumlarına ilişkin planlar yapıldı