AK Parti ile yolunu ayırmayacağını söyleyip ayrıldıktan sonra kindar bir siyaset yürüten Ahmet Davutoğlu’nun partisinde skandalların sonu gelmiyor. Daha önce içki, kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi’nde, bu defa da sanal seks rezaleti patlak verdi. Gelecek Partisi Samsun Atakum Kurucu İlçe Başkanlığına atanan Cemre Kaan Karanisoğlu’nun genç kızlarla internet üzerinden uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Karanisoğlu iddialar sonrası kendisini arayan gazetecileri de tehdit etti.