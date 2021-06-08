Milyonlarca vatandaşı borçtan kurtaracak olan yapılandırma yasası TBMM’de kabul edildi. 30 nisan 2021 öncesine ait kamuya olan tüm borçları kapsayan yasa ile vatandaşlar faiz ve cezalardan kurtulacak. İsteyenler için taksite bölünebilecek olan borçlar 18 taksit ve 36 aya kadar vade ile ödenebilecek. Peşin ödeyenler ise eklenen enflasyon farkının yüzde 90’ığnı da ödemeyecek. Yani borcunu peşin ödeyecek birisi tüm faizlerden kurtulacak ve anaparayı ödeyip borcu bitirebilecek. Yapılandırma yasasında ayrıca Genel sağlık Sigortası borçluları içinde bir düzenleme yer aldı.