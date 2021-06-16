Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. Gece saatlerinde başlayan yağmur işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın da etkisiyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanırken Topkapı'da Ulubatlı Kavşağı trafiğe kapatıldı. Öte yandan İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus), Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlarda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yakıt kritiğine giren bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.