Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarını müdafaa etmek için başlattığı petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde geçtiğimiz günlerde yeni bir keşfe imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılış töreninde verdiği müjdeyle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1 Kuyusu'ndaki 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfini dünyaya duyurdu. Enerji alanındaki keşifleriyle dışa olan bağlılığını giderek azaltan Türkiye’nin yaşadığı gelişmeler, dünya genelinde yankı uyandırırken son olarak İngiliz uzmanlardan, Türkiye’nin enerji keşifleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.