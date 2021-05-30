Türkiye, 1 Haziran tarihine ve yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni normalleşme kararlarına kilitlendi. Gelen son dakika bilgilerine göre; Coronavirüste kademeli normalleşme planında en öne çıkacak konuların sokak kısıtlaması, kafe-restoranların çalışma saatleri ve maskesiz hayat planı olması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Kabine Toplantısı kararlarını duyuracak. Peki 1 Haziran'dan sonra Türkiye'yi neler bekliyor? Tam normalleşme için adımlar nasıl olacak? Sinema-konser-tiyatro gibi etkinlikler başlayacak mı? İşte son dakika haberinin detayları...