Konya’da lise öğrencisi 15 yaşındaki Muhammet Ali Bakırcı’yı boş araziye götürüp, kol ve bacaklarında kırıklar oluşacak şekilde dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kardeş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden İbrahim E, Bakırcı’nın 14 yaşındaki kızı H.E’ye uyuşturucu satıp, bağımlı hale getirdiğini, bu nedenle bu olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Uyuşturucu sattığı ileri sürülen Bakırcı ve uyuşturucuyu aldığı iddia edilen H.E. hakkında soruşturma başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığının da 3 kardeşin serbest bırakılmasına itirazda bulunduğu belirtildi.