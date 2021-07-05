Mehmetçik korkusu terör örgütü PKK/KCK'da ilginç tartışmalara da yol açtı. PKK/KCK’nın üst düzey örgüt sorumlularının Gara bölgesinde alt kadrodaki teröristlerle toplantı yaptığı, bu toplantıda örgütten kaçmak isteyenlere izin verilmesinin istendiği öğrenildi. Ulaşılan istihbarat raporlarında yer alan bilgilere göde, terör örgütünün Gara toplantısında bugüne kadar hiç yaşanmamış bir tabloyla karşı karşıya olunduğu, sadece Kandil bölgesinde kaçmaya çalışırken yakalanarak cezaevine giren 85 terörist olduğu bildirildi.