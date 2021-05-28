Yüz binlerce adayı ilgilendiren 2021 KPSS başvuruları başladı. Adaylar, son çalışmalarını yaparken KPSS başvurusu için ÖSYM'den gelecek olan açıklamayı bekliyordu. ÖSYM'nin duyurusuyla KPSS başvuruları başladı ve 14 Haziran'a kadar devam edecek. KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti başta olmak üzere birçok konu netlik kazandı. Bu doğrultuda, KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı ve 2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ücreti 90 TL, Alan Bilgisi oturumları 65 TL ve ÖABT oturumu ücreti 90 TL olarak belirlendi.