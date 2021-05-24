Son dakika... Fransa Ligi'nde milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı. 10 yıl sonra mutlu sona ulaşan Lille'de 16 gol 5 asistlik katkı sağlayan Burak Yılmaz, şampiyonluğun mimarı olmayı başardı. Fransız ekibinin zaferi Avrupa'da da geniş yankı buldu. Manşetleri süsleyen isim ise Burak Yılmaz oldu. Sezon başında Lille'e gelen 35 yaşındaki golcünün takımını şampiyonluğua götürdüğü ve Türk bayrağını gururla dalgalandırdığı ifade edildi. İşte detaylar...