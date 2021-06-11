Marmara Denizi aylardır deniz salyası ile işgal altında. Müsilaj felaketi nedeniyle etrafa kötü koku yayılırken birçok canlı tehlike altında. Deniz salyası ile mücadele kapsamında 7 ilde eş zamanlı başlatılan temizleme devam ederken müsilaj uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi. Müsilajın, Marmara Denizi'nin Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu bölümünde, 14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58, 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi. Söz konusu alanda 10 günde 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı olduğu görüldü. İşte detaylar...