Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan acil eylem planı çerçevesinde Marmara Denizi kıyısındaki 7 ilde dün eş zamanlı olarak başlatılan müsilaj temizliği çalışmaları ikinci gününde de tam gaz devam ediyor. Bakan Kurum’un topyekun temizliğe start verdiği Caddebostan Sahili’nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten operasyon müdürü İsmail Özgönül “Sadece 24 saat içerisinde yaklaşık 17 ton müsilaj toplayıp arıtma tesislerine ilettik. Ekiplerimizin gayretleri sayesinde Caddebostan’ı tekrar maviye kavuşturacağız” diye konuştu.