SABAH'ın "Milletin parasıyla romantik jest!" başlıklı haberi, İBB Meclisi'nin gündemine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu; Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nın BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın tarafından modacı eşine tahsis edilmesi ile ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması talebiyle meclise soru önergesi sundu. İBB Meclisi'nin en genç üyesi Uslu, 3 önemli soru sorarak, "Savrulan her kuruşun hesabı vakti gelince İstanbul halkı tarafından sorulacaktır" dedi.