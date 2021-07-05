Sözcü, Cumhuriyet, Halk TV, Oda TV gibi medya kuruluşlarında yer alan BBP'li kadın yöneticinin iktidarı eleştirdikten sonra ters kelepçeyle gözaltına alındığı yönündeki manipülasyon içeren haberleri Ordu Valiliği yalanlamıştı. Sözcü Gazetesi yalanlama geldiği halde aynı yalanı bugün manşetine taşıdı, manipülasyon ve yalan teröründe zirveye ulaştı. Sözcü, gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen "İktidarın, eleştiri yapan ortağı BBP'liye bile tahammülü yok" ifadelerini kullandı. Büyük Birlik Partisi ise medyadaki manipülasyon içeren haberlere tepki göstererek, BBP yöneticinin belirtildiği gibi iktidarı eleştirdiği için gözaltına alınmadığını, pandemi süreciyle ilgili gözaltına alındığını, siyasi bir nedeninin olmadığını, konunun ise bağlamından koparılarak farklı bir şekilde yorumlanarak haberleştirildiğini açıkladı. İşte o açıklamalar: