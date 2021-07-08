Küresel ısınma ve kirlilik tehlikesinin denizlerimiz başta olmak üzere sularımızı tehdit etmesi ile birlikte su seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Su kanunu hazırlanacak. Bakanlık suyu kirletene ceza uygulaması için kolları sıvarken İklim Değişikliği Derneği Başkanı Bozoğlu da konuyla ilgili çalışmalara dair bilgiler verdi: 6 yıl önce su Kanunu için taslak çalışma başlatıldı. Yüzey sularımızın en az yüzde 76'sı kirlenmiş durumda. Kentlerde şebekede kaybolan su miktarı yüzde 50'yi buluyor. su, çevre ve iklim alanında çalışan kişi ve kurumlar sürece dahil edilmeli.