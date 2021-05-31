2020 pandemi döneminde yıllık yüzde 1.8 büyüme ile Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi 2021 yılında da güçlü büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) birinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye, 2021 yılının birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 6.6 büyüme gerçekleşeceği yönündeydi. Böylece dünyanın en büyük 20 ekonomisi olan G-20 ülkeleri arasında açıklanan birinci çeyrek rakamlarına göre Türkiye, yine Çin'in ardından en hızlı büyüme kaydeden ülke oldu.