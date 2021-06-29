Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) envanterine katma hazırlığı yapan ülkelere Arnavutluk da eklendi. Arnavutluk Parlamentosu, Türk SİHA'ları için 8 milyon euronun üzerinde ek bütçe ayırdı. Türkiye'nin SİHA ihracatında üst üste açıkladığı güzel haberler ve elde ettiği bu başarı, kronik muhalif Şirin Payzın'da hazımsızlık yarattı. İhracat başarısına gölge düşürmek isteyen Payzın, Türkiye'nin İHA/SİHA satışını "Arnavutluk kime karşı kullanmayı düşünüyor?" diyerek eleştirmeye kalktı.