PODCAST

Altın Işık

Türk düşünce dünyasının en yıldız isimlerinden biri olan Ziya Gökalp, Altın Işık eseriyle yediden yetmişe tüm okurlarını nice hazinelerle dolu bir okuma serüvenine çağırıyor... Turkuvaz Kitap'tan Ziya Gökalp'ın ölümsüz eseri "Altın Işık"...