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Beş Ada
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Beş Ada

Sesli Kitaplar

Okyanusun uzak bir köşesinde, bir zamanlar barış içinde yaşayan beş ada... Peki, o barış dolu eski günlerine dönebilecekler mi? Turkuvaz Çocuk'tan Roberto Piumini'nin kaleme aldığı Beş Ada...
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