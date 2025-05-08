Dede Korkut Hikayeleri

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01
Dirse Han Oğlu Boğaç Han
00:00
08 Mayıs 2025
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02
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
13:12
06 Nisan 2021
Dede Korkut'a ait "Duha Koca Oğlu Deli Dumrul" hikayesi Deli Dumrul adlı bir erin yaptırdığı köprüden geçenlerden 33 akçe almasını ve bir gün köprüde Azrail ile karşılaşmasını konu ediyor. Hikayeye göre; Deli Dumrul adlı bir er vardır, kuru bir çayın üstüne köprü yaptırır. Geçenden 33 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe alır. Bir gün köprüsünün yanına bir bölük oba yerleşir. Bu obada bir yiğit ölür ve feryatlar üzerine Deli Dumrul atıyla oraya gelir. Feryatların nedenini sorunca bir yiğidin öldüğünü öğrenir. Azrail'e kızar ve ona meydan okur. Onunla dövüşmek için Tanrıya yalvarır...Duha Koca Oğlu Deli Dumrul adlı hikayeyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz
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03
Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
28:21
06 Nisan 2021
Dede Korkut'a ait "Kanlı Koca Oğlu Kanturalı" hikayesi Kanlı Koca'nın oğlu için uygun kız bulması, sonra oğlu Kan Turalı'nın bu kızla evlenmek için bir deve, aslan ve boğa ile dövüşmesini konu ediyor. Hikayeye göre; Oğuz zamanında Kanglı Koca adlı bir gürbüz er ve Kanturalı isminde yiğit bir oğlu varmış. Kanturalı bir gün babasına evlenmek istediğini söylemiş. Babası onun nasıl bir kız istediğini sorunca Kanturalı anlatmaya başlamış. İsteklerine uygun birini bulması için Kanturalı'nın deve, aslan ve boğayla dövüşmesi gerekiyormuş. Kanlı Koca Oğlu Kanturalı adlı hikayeyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz
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04
Kazılık Koca Oğlu Yeğenek
11:37
08 Nisan 2021
Dede Korkut'a ait "Kazılık Koca Oğlu Yeğenek" hikayesi bir oğulun çok fazla gücü olmasa da Yegenek savaşı sırasında Allah'a sığınıp savaşı kazandığını ve bu gücün onun babası ile arasında olan bağın yansımasını konu ediyor. Hikayeye göre; hanlar hanı Bayındır Han'ın Kazılık Koca adında bir veziri vardır. Akın yapmak için handan izin alan Kazılık Koca, dağları tepeleri aşıp Karadeniz kıyısında bulunan Düzmürd Kalesine gelir. Kalenin tekfuru Arşınoğlu Direk Tekür adlı bir beydir; altmış arşın boyu vardır ve çok kuvvetlidir...Kazılık Koca Oğlu Yeğenek adlı hikayeyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz
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05
Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi
00:00
16 Nisan 2021
Dede Korkut'a ait "Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi" hikayesi Oğuz yiğitlerinden Basat'ın, olağanüstü özelliklere sahip bir yaratık olan Tepegöz'le mücadele etmesini ve iyiliğin sembolü haline gelmesini konu ediyor. Hikayeye göre; Oğuzların üstüne düşman gelir. Aruz Koca da kaçarken oğlu Basat'ı düşürür. Oğlanı bir aslan alıp besler. Çocuk zamanla büyür. Evine çağırırlar, gelir; ama tekrar aslanın yanına döner. Bu arada bir çoban su kenarında gördüğü güzel peri kızını çok beğenir. Dayanamaz ve onunla birlikte olur...Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi adlı hikayeyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz
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06
Begil Oğlu Emren
00:00
06 Nisan 2021
Dede Korkut'a ait "Begil Oğlu Emren" hikayesi yiğit ve çok yetenekli bir avcı olan Begil'in oğlunun, casus kafirlerle Allah'a yalvararak savaşmasını konu ediyor. Hikayeye göre; Bayındır Han ismindeki biri otağını kurdurur, gelen hediyeleri kabul ederken, hediyelerin az olmasına üzülür. Dede Korkut'un tavsiyesi üzerine, Gürcistan haracı olan bir at, bir kılıç ve bir çomağı, Beğil Beye verip, onu sınır kumandanlığına atar. Begil bu görevi çok iyi yapar, Bayındır Han da onu onurlandırır fakat Begil'in yaşadığı bir olay üzerine oğlu Emren savaşa girmek zorunda kalır...Begil Oğlu Emren adlı hikayeyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz
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07
Uşun Koca Oğlu Segrek
00:00
06 Nisan 2021
Dede Korkut'a ait "Uşun Koca Oğlu Segrek" hikayesi Uşun Koca'nın Eğrek ve Seğrek isimli oğullarının birbiri arasındaki kavgayla aile kavramının kutsallığını konu ediyor. Hikayeye göre; Uşun Koca'nın iki oğlu vardır. Büyüğünün adı Eğrek'tir ve yaman, deli dolu bir yiğittir; Bayındır Han'ın sohbetine canı ne zaman istese gider. İçeri girdiğinde beyleri çiğneyip Kazan Han'ın hemen önüne oturur. Bir gün Oğuz yiğitlerinden Ters Uzanmış, kendisine kızarak oturduğu yeri hak etmediğini söyler. Eğrek bu duruma üzülür ve Kazan Han'dan akın ister...Uşun Koca Oğlu Segrek adlı hikayeyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz
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