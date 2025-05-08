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Dede Korkut Hikayeleri

Sözlü edebiyatımızın en eski ve önemli eserlerinden Dede Korkut kitabı, Oğuz Türklerinin yaşam biçimi, giyinişleri, aile ilişkileri, örf ve adetleri üzerine benzersiz bir kaynaktır. Turkuvaz Çocuk'tan Dede Korkut Hikayeleri...